Jojo Todynho quebra o silêncio após Cariúcha a acusar de ser pivô de briga entre Anitta e Pabllo Vittar

A cantora Jojo Todynho abriu uma live do Instagram nesta quarta-feira, 17, após a influenciadora Cariúcha voltar a acusá-la de ser o pivô da briga entre Anitta e Pabllo Vittar. As artistas, hoje amigas, deixaram de se falar por um período após gravarem juntas o hit Sua Cara. O assunto veio à tona porque a poderosa comentou sobre a antiga desavença no podcast “Quem Pod, Pode” e explicou que só teve um atrito com a drag queen porque “entrou na onda dos outros”. “Eu avisei para vocês. Viu a Anitta no podcast da Giovanna Ewbank e da Feh [Paes Leme] falando? Eu avisei para vocês da história da Nescafé [Jojo], que estava mal resolvida”, declarou Cariúcha nas redes sociais. “Ela deixou a Pabllo levar hate à toa. Inventou uma história, a Anitta está aí para confirmar. Quem fala a verdade, e eu falei a verdade, não merece castigo. Viu que a Nescafé é do mal? O bem sempre vence o mal, as máscaras caem. Detalhe: estou aguardando seu processo, Nescafé, que até agora não chegou nem para mim, nem para o seu advogado.”

Com a repercussão do assunto, a dona do hit Que Tiro Foi Esse mandou indiretas para a rival na live. “Me desculpa, infelizmente, você nunca vai ser uma Jojo Todynho. Eu sei que é difícil entender. Qual o brilho dela? O que é que ela tem? Meu Deus, por que ela conseguiu e eu não? Porque eu vivo a minha vida, eu construo a minha história e vou atrás do que eu quero sem querer nada de ninguém, sem subir em degrau pisando em ninguém. Amor, o meu caráter o Brasil todo conhece, sabe por quê? Eu fiquei três meses e meio dentro de um reality e saí de lá campeã pelos meus méritos, não foi por ter amizade com ninguém. Deus limpou meu nome quando eu saí de dentro de um reality porque meu caráter foi um só. Por todas as brigas que eu tive com o Biel, eu nunca deixei de acordá-lo para comer, nunca deixei de fritar o bife dele. Independente dos meus conflitos com ele, hoje somos grandes amigos”, declarou.

Jojo seguiu seu discurso dizendo que não precisa ficar se justificando. “Não preciso estar onde não me cabe. O preço de não ser bajuladora e não babar ovo de ninguém, é muito mais difícil. O processo é muito mais lento, porque as pessoas querem que você abaixe a cabeça e bata palma e eu não bato palma para ninguém”, afirmou a artista, que está cursando o primeiro semestre do curso de Direito. Cariúcha também abriu uma live no Instagram nesta quarta e rebateu a campeã de “A Fazenda 12”. “Você é uma preconceituosa, sua safada, usou as gays para crescer, usou a Anitta para subir, sempre falou da vida dos outros”, disparou. “Sempre usou as gays e nunca gostou de gay. Agora, que perdeu o pink money, está estudando Direito. As gays já descobriram quem você é.” Vale lembrar que após o fim do casamento de Jojo com o ex-militar Lucas Souza, eles trocaram farpas nas redes sociais e, entre um bate e boca e outro, o ex-marido da cantora afirmou que ela odiava ir à parada LGBTQIA+.