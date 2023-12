Jojo Todynho anuncia procedimentos estéticos após bariátrica: ‘Corta a barriga e estica tudo’

Cantora contou que planeja fazer série de cirurgias no início do segundo semestre de 2024

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica em 2023



A cantora Jojo Todynho anunciou que irá realizar novos procedimentos estéticos. Após passar por uma cirurgia bariátrica e perder mais de 20 quilos com exercícios físicos e dieta, Jojo afirmou que irá passar por novas cirurgias no próximo ano. A ideia inicial era que os procedimentos começassem em janeiro, mas a ex-‘A Fazenda’ decidiu adiar para o meio de 2024. “A mãe está um luxo. Quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou colocar um silicone menor, 580 ml. Corta essa barriga, estica tudo, limpa as costas toda. Eu ia operar agora, em janeiro, mas vou esperar para julho. Ia até para Disney, mas não vou mais. Vou operar”, detalhou. Preparada para o final do ano, Jojo renovou unhas e marquinhas de biquíni para celebrar o Ano Novo ao lado de familiares e amigos.