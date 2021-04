Jojo Todynho assume affair com jogador de futebol: ‘Me apaixonei’

Cantora decidiu colocar um fim nas especulações e disse que está envolvida com Polidoro Júnior

Reprodução/Instagram/jojotodynho/03.04.2021 Jojo Todynho disse que está envolvida com o jogador Polidoro Júnior



A cantora Jojo Todynho confirmou nas redes sociais neste sábado, 3, que está vivendo um affair com o jogador de futebol Polidoro Júnior, zagueiro do São Caetano. A vencedora de “A Fazenda 12” disse que não gosta de expor sua vida pessoal, mas sentiu a necessidade de falar por causa das especulações nas redes sociais. “Já tive casos com empresários, jogador, ator, músicos e eu nunca expus porque eu acho que ninguém precisa saber”, começou dizendo a artista nos stories do Instagram. A dona do hit Que Tiro foi Esse falou que “a internet é cruel” e que é muito ruim quando ela se sente obrigada a se expor algo que preferia manter em sigilo.

“Como eu não sou uma pessoa muito paciente e me estresso muito fácil, vou falar. Conheci o Júnior, me apaixonei, foi depois que eu saí da ‘Fazenda’. A pessoa que eu falava lá dentro que era o dono do meu coração é outra pessoa”, explicou Jojo, que faturou R$ 1,5 milhão ao vencer o reality show da Record. Sem deixar claro se já está namorando ou se ainda estão se conhecendo, a cantora acrescentou: “Estou envolvida com o Júnior, é uma pessoa maravilhosa, e apaixonada pela família dele também. Não queria expor porque está tudo muito recente e foi tudo muito intenso entre a gente. O que vai acontecer? O futuro a Deus pertence”. Jojo finalizou pediu para as pessoas não colocarem “olho gordo” no relacionamento dela.