‘BBB 21’: Gilberto e Fiuk vencem a Prova do Anjo e dão o monstro para Rodolffo e Caio

Final foi disputada com Arthur e Pocah, que teve um mal-estar antes da segunda rodada da prova

Reprodução/Globo/03.04.2021 Gilberto e Fiuk venceram a prova e são os novos anjos do 'BBB 21'



Gilberto e Fiuk venceram a Prova do Anjo que aconteceu neste sábado, 3, no “BBB 21”. Como de costume, houve um sorteio antes da disputa e quem tirasse uma bolinha branca da urna não participaria da prova. Juliette e Thaís deram azar e ficaram de fora do jogo. A prova foi realizada em dupla e formação ficou assim: Caio e Rodolffo, Fiuk e Gilberto, João Luiz e Camilla de Lucas, Pocah e Arthur. Na prova, um brother ficava pendurado em uma lata de refrigerante gigante enquanto o outro girava uma manivela que fazia seu parceiro se movimentar e atravessar um percurso. Caio e Rodolffo perderam ao disputar com Fiuk e Gilberto. Já Arthur e Pocah venceram por questão de segundos o confronto com Camilla de Lucas e João Luiz. Após a primeira rodada, os brothers tiveram um tempo para se recuperar e Pocah precisou deitar e colocar os pés para o alto porque sentiu um mal-estar. As duplas classificadas disputaram entre si e quem se saiu melhor foi a dupla Gilberto e Fiuk. Ambos ganharam R$ 10 mil, terão direito ao almoço do anjo e vão receber vídeo da família. A decisão de quem receberá a imunidade deverá ser feita em consenso. Os vencedores deram o castigo do monstro para Rodolffo e Caio.