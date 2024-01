Jojo Todynho comemora perda de peso após cirurgia bariátrica e manda recado para Gracyanne

Cantora revelou seu peso atual e falou sobre os cuidados necessários depois do procedimento

Reprodução / Instagram @jojotodynho Dona do hit "Que tiro foi esse" admitiu que ainsa não conseguiu marcar sua consulta com a cardiologista



Cinco meses após passar por uma cirurgia bariátrica, a cantora Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores o resultado do procedimento. Em um story, ela revelou seu peso atual e comemorou e falou sobre os cuidados necessários após a cirurgia, incluindo fazer reposição de soro, ferro e aminoácidos, além de seguir um acompanhamento nutricional com endocrinologista e cardiologista. “Hoje eu completo cinco meses de bariátrica, acabei de me pesar, 100 kg, tá, bebê? Esqueça tudo, daqui a pouco a mamãe está nos dois dígitos. Até o Carnaval, vocês me aguardem”, disse a cantora animada. Contudo, a dona do hit “Que tiro foi esse” admitiu que ainsa não conseguiu marcar sua consulta com a cardiologista e mandou um recado divertido para Gracyanne Barbosa. “Estou ótima, meu coração só bate de amor. Gracyanne, vou chegar no seu patamar. Que felicidade”, concluiu.