Lucas é eliminado da Prova do Líder no ‘BBB 24’ após acidentalmente apertar o botão

Seis participantes ainda estão na disputa pelo título de primeiro líder da edição

Reprodução / Twitter @bbb Lucas Pizane foi o nono participante a deixar a disputa da Prova do líder



Na madrugada deste terça-feira, 9, o brother Lucas Pizane se tornou o nono eliminado da Prova do Líder no “BBB 24” após um incidente. Após quase cinco horas de disputa, o participante acidentalmente esbarrou no botão, o que resultou em sua eliminação. Após Lucas, outros três membros da casa já deixaram a disputa. São eles: Beatriz, a influenciadora Vanessa Lopes e Leidy Elin. Assim, seis participantes ainda estão na disputa pelo título de primeiro líder da edição. A primeira prova da edição é de resistência e consiste em posicionar cada participante em uma bancada com um botão. Um telão exibe uma mensagem que marca o início da rodada. Assim que a rodada começa, os participantes devem apertar rapidamente o botão de suas bancadas. São três sinais diferentes: buzina, faróis ou uma música publicitária. O primeiro concorrente a apertar o botão deve escolher um jogador para cumprir um desafio, e o último também deve cumprir o mesmo desafio.

O desafio em questão é de habilidade e consiste em os dois jogadores se posicionarem em cima de um alçapão assim que o cronômetro dispara. Aquele que não conseguir cumprir o percurso no tempo estipulado é eliminado. Durante a madrugada, o tempo vai diminuindo, tornando a prova ainda mais desafiadora. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, antecipou o cenário caso a prova se estenda até a próxima edição ao vivo do BBB 24. Será realizada uma rodada de botões, eliminando o participante que apertar por último. Os dois últimos brothers que restarem irão para o desafio do percurso, e aquele que conseguir completá-lo primeiro se tornará o líder da semana.