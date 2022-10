Jojo Todynho rasga cuecas do marido durante separação relâmpago: ‘Eu ia tacar fogo’

Lucas Souza reclamou da atitude da cantora ao ver como suas roupas estavam nas malas: ‘Que humilhação’

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho contou que rasgou as cuecas do marido durante crise



Após deixar escapar que bateu o carro por estar nervosa, a cantora Jojo Todynho contou que rasgou as cuecas do marido, o militar Lucas Souza, durante o breve rompimento do casal. Nos stories do Instagram, a artista mostrou o parceiro mexendo nas roupas que, aparentemente, ela colocou em malas após ele fazer um post anunciando o fim do casamento. “Jogou tudo na mala. Vai estragar todas as minhas roupas”, reclamou Lucas. “Quer que dobre a roupa na mala? Deu sorte que eu não taquei foi fogo. Eu ia tacar fogo”, afirmou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. Ao se olhar no espelho, Lucas viu que sua cueca estava rasgada e falou: “Amor, não filma isso não. Olha aqui a situação da pessoa”. A campeã de “A Fazenda 12” riu e comentou: “Deve ter um monte rasgada, eu rasguei um monte de cueca”. O militar reclamou: “Jogou as roupas, rasgou as roupas, que humilhação”. Jojo riu e disse: “É assim”. No último sábado, Lucas fez um post anunciando o fim do seu relacionamento com a cantora. No shopping, a artista gravou stories dizendo que não estava sabendo de nada. Horas depois, o casal se entendeu e reatou o relacionamento. Com os ânimos mais calmos, Jojo disse aos seguidores que a crise relâmpago foi causada por ciúmes. “O ciúme não é saudável, nos faz tomar atitudes que nos arrependemos, a vida a dois não é fácil, nunca será fácil, mas quando ambas partes querem fazer dar certo e tem consciência que coisas precisam ser mudadas a gente segue firme e de mãos dada”, declarou a artista.