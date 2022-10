Lucas Souza pede desculpa e confirma reconciliação com Jojo Todynho

Oficial afirma que foi imediatista e anunciou que se afastará das redes sociais; cantora também descartou a separação

Reprodução/Redes Sociais Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro deste ano e descartam término



O militar Lucas Souza pediu desculpas e confirmou que continua casado com Jojo Todynho. Na tarde de ontem, Lucas Souza anunciou o término do casamento com a cantora e agitou a web. Pouco tempo depois, a cantora se manifestou dizendo que foi pega de surpresa com o anúncio e em seguida revelou que ambos haviam tido uma briga de casal. “Passando aqui para falar que está tudo bem. Está tudo bem entre mim e a Jojo também. A gente já conversou. Está tudo certo. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Me retratar publicamente. Falar que está tudo bem”, disse. Ele anunciou que se afastará das redes sociais para cuidar da saúde mental e disse que a atitude foi impensada. “Desculpas pela atitude imediatista, impensada que eu tive ontem. Eu vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente”, afirmou. O militar apagou o comunicado da separação. Muitos internautas levantaram a tese de que o episódio seja apenas marketing. Eles se casaram no início deste ano. A cantora também se manifestou e descartou o término. “Quem está no controle da minha vida é Deus. Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. E já falei, não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar”, disse a funkeira em publicação no Instagram.