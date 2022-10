Jojo Todynho bate o carro durante recente crise no casamento: ‘Estava nervosa’

Cantora viveu um fim de semana turbulento após Lucas Souza postar sem ela saber que o relacionamento deles havia terminado; eles já se reconciliaram

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho disse que bateu carro no poste por estar nervosa



A cantora Jojo Todynho bateu o carro em meio a crise que viveu em seu casamento no último fim de semana. A artista deixou escapar que amassou o automóvel nos stories do Instagram. Jojo filmava a afilhada brincando no quintal de casa com o presente que deu a ela quando uma mulher entrou e questionou: “Você amassou o carro?”. A funkeira respondeu sim e explicou: “Fui eu, encostei no poste porque estava nervosa”. No último domingo, 9, a dona do hit Que Tiro Foi Esse falou que viveu dias turbulentos. “Estou com o meu coração batendo na garganta, mas tudo isso que aconteceu para mim foi muito bom, eu precisava passar por isso. A destruição de qualquer relacionamento é o ciúme. O Lucas é muito ciumento, eu sou muito ciumenta e isso é uma coisa que a gente vai aprender a lidar e a controlar”, comentou. “O ciúme não é saudável, nos faz tomar atitudes que nos arrependemos, a vida a dois não é fácil, nunca será fácil, mas quando ambas partes querem fazer dar certo e tem consciência que coisas precisam ser mudadas a gente segue firme e de mãos dadas, já passamos por tantas coisas para estarmos juntos. Deus está no controle, vamos ficar bem.” O militar Lucas Souza anunciou no sábado, 8, pelas redes sociais que o seu casamento com Jojo tinha chegado ao fim. A cantora fez stories dizendo que estava no shopping e não estava sabendo de nada. Quando a poeira baixou, ambos disseram que já tinham se entendido e que vão continuar casados.