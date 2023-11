Sandy abre o jogo após rumores de reconciliação com Lucas Lima

‘Tudo o que saiu sobre a gente e não foi dito por nós é completa mentira’, disparou a cantora

Reprodução/Instagram/sandyoficial Sandy e Lucas Lima estão separados desde setembro



A cantora Sandy se posicionou sobre os rumores de que teria reatado o casamento com o músico Lucas Lima. Nas redes sociais, a artista negou as especulações e voltou a pedir respeito à privacidade do antigo casal. “Tudo que saiu sobre a gente desde que postamos isso e que não foi dito por nós, da nossa boca, é absoluta e completa mentira. Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos a nossa família”, destacou. “Não existem ‘fontes próximas’; isso é recurso barato para ‘eu posso inventar qualquer coisa’. Mesmo sabendo que não vamos ser atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor”, escreveu. Sandy anunciou o fim do casamento com Lucas Lima em setembro deste ano. Os dois compartilharam 24 anos de relacionamento e tiveram um filho. Ainda assim, os músicos continuam mantendo uma relação próxima e frequentemente são vistos juntos e publicam declarações um para o outro nas redes sociais.