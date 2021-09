Jojo Todynho se revolta após ser chamada de amante: ‘Acham que preciso de macho dos outros?’

Segundo a cantora, diversas pessoas a questionaram por meio de mensagens instantâneas nas redes: ‘Nunca cobicei nada de ninguém’

Reprodução/Instagram/jojotodynho/26.07.2021 Jojo Todynho usou seu Instagram para publicar um vídeo de desabafo



A cantora Jojo Todynho publicou um desabafo em vídeo no Instagram, neste domingo, 5, para negar que o empresário Márcio Felipe, seu atual namorado, era comprometido quando eles iniciaram um romance. O boato, disseminado em redes sociais, diz que a ex-namorada de Felipe soube da traição pela internet. “Se vocês estavam com saudade da antiga Jogo, vão tê-la por um momento. Eu sou papo reto, eu não mando recado. Não vem na minha rede social falar mentira, comigo não tem ‘caôzada’, vocês sabem como as coisas funcionam comigo”, declarou a funkeira no início do seu desabafo. Segundo ela, diversas pessoas a questionaram por meio de mensagens instantâneas nas redes.

“Vocês acham mesmo que eu, Jordana, preciso andar com macho dos outros? Vagabunda antiga, piranha aposentada? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero. E nem tempo eu tenho pra isso. Tenho respeito pela educação que a minha avó e minha tia me deram. Nunca cobicei nada de ninguém, nunca mexi em nada de ninguém. Estou onde estou porque soube plantar, e se estou colhendo, é mérito do meu esforço”, seguiu Jojo. “Havia prometido nunca mais vir à internet brigar ou falar qualquer coisa, mas tem hora que não dá, não tenho paciência. Estou num nível de estresse que eu não consigo dormir. Então, me respeitem, vocês que vêm à minhas redes me xingar. Se tem uma coisa que eu sei ser, é piranha e vagabunda. Nesse quesito, eu dou aula.”