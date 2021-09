Mion se joga na piscina com a família para comemorar estreia na Globo: ‘Foi muito bom’

Durante todo o programa, o nome da atração e do apresentador estiveram entre os assuntos mais comentados pelos internautas

Reprodução/Rede Globo Marcos Mion assumiu oficialmente o comando do 'Caldeirão'



O apresentador Marcos Mion se jogou na piscina para comemorar a sua estreia na Globo neste sábado, 4. Com a ida de Luciano Huck para os domingos, o ex-comandante de “A Fazenda” assumiu o “Caldeirão“. Durante todo o programa, o nome da atração e do apresentador estiveram entre os assuntos mais comentados pelos internautas no Twitter. Entre os comentários, muitos elogios pelo o clima leve que Mion trouxe aos sábados. “Eu duvido o Marcos Mion sair do sábado. O Caldeirão ficou leve e divertido. Renovou a ponto de parecer um programa feito sob encomenda pra ele”, afirmou um fã. “Carisma é tudo, né. Um apresentador carismático faz qualquer programa valer a pena, você assiste nem que seja só por causa dele. Mion tá fazendo um programa legal demais, a animação dele é contagiante”, pontou outro.

Mion iniciou a sua estreia com o quadro “Mamãe, tô na Globo!” em que anônimos enviaram vídeos hilários para ganhar um crachá da emissora. O apresentador também trouxe o clássico “Tem ou Não Tem” com a presença de famosos, como Juliana Paes e Paulo Vieira. E para consagrar o clima de diversão, Mion anunciou o quadro musical “Sobe o Som”. Participaram do jogo Tiago Leifert, Ana Furtado, Larissa Manoela e Ramon Amorim, que tentaram adivinhar as músicas tocadas por uma banda comandada por Lucio Mauro Filho. Durante o game, subiram ao palco artistas como Os Barões da Pisadinha, Mumuzinho, Gretchen e Anavitória. Para fechar com chave de ouro, Mion encerrou o programa com o quadro “Isso a Globo Mostra”, em que relembra seus velhos tempos como VJ MTV, com direito fundo verde e comentários divertidos sobre outras atrações da Rede Globo.

Em casa, o apresentador assistiu a estreia com sua família e sua equipe. Para comemorar o sucesso, Mion e seus familiares se jogaram na piscina. Antes de mergulhar, o apresentador foi surpreendido por um “montinho” de abraços da sua esposa, Suzana Gulo, e de seus filhos, Romeu, Donatella e Stefano. “Foi muito bom o final, foi muito bom”, confessou o apresentador em êxtase. Após os abraços, o paulista se mostrou em choque com a estreia. “O que que aconteceu agora, meu Deus do céu?”, perguntou Mion ao assistir o encerramento do programa. Para finalizar a celebração, os familiares intimaram o apresentador a ir para a piscina. O ex-comandante de “A Fazenda”, então, pegou a esposa no colo para levá-la junto. “Eu não, eu não”, exclamou Suzana, que foi jogada na água pelo marido. Os filhos pularam logo em seguida para fazer companhia aos pais. Confira o momento: