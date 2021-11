Jorge Aragão é internado em São Paulo após passar mal

Cantor, que passará por uma bateria de exames e ficará em observação, disse que está bem

Reprodução/Instagram/jorgearagaodacruz/10.11.2021 Jorge Aragão está internado em São Paulo e vai passar por exames



O cantor e compositor Jorge Aragão foi internado nesta quarta-feira, 10, após sentir um mal-estar. O artista, de 72 anos, deu entrada no InCor nesta manhã, renomado hospital de cardiologia, e depois foi transferido à BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde deve permanecer internado para realizar uma bateria de exames. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele está bem e que pediu para tranquilizar seus fãs. “Atendendo a pedido médico, ele encontra-se em observação para uma detalhada bateria de exames e melhor avaliação. Aragão agradece o carinho e preocupação do seu público e, junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado de saúde”, informou em nota. Ainda não foi divulgado o que pode ter causado o mal-estar no artista, que já tem um histórico de internações por problemas cardíacos. Em 2018, ele chegou a ser submetido a um cateterismo. Já em outubro do ano passado, Aragão precisou ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por outro motivo, ele testou positivo para a Covid-19 e apresentou um quadro de pneumonia viral.