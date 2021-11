Bruno, dupla de Marrone, expõe motivo do término de Marília Mendonça e Murilo Huff

‘Ela falou em particular, no meu ouvido’, afirmou o cantor em um show; vídeo viralizou nas redes sociais

Reprodução/Instagram/oficialbrunoemarrone/murilohuff/10.11.2021 Bruno afirmou que Marília Mendonça contou para ele motivo do término com Murilo Huff



O cantor Bruno, dupla de Marrone, falou em um recente show que sabe o que motivou o término dos cantores Marília Mendonça com Murilo Huff. Em um vídeo publicado no Kwai, que viralizou nas redes sociais, o sertanejo disse que seu último encontro com a cantora, que morreu aos 26 anos após o avião em que estava cair em Caratinga, Minas Gerais, foi especial. Segundo o artista, eles cantaram, beberam e conversaram de um jeito que nunca tinham conversado antes. Marília estava acompanhada de sua mãe, Ruth Moreira, e Bruno sente que poder cantar para as duas foi um presente de Deus, pois não imaginava que a artista morreria de forma tão precoce. “Isso foi a maior loucura que já aconteceu na minha vida. Eu fui usado, fui usado por Deus.”

A dupla de Marrone também falou que Marília colocava a mãe acima de tudo e que foi isso o que motivou seu término com Murilo. “Ela amava tanto a mãe dela que ela fazia de tudo por ela. Inclusive, ela falou em particular, no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe [dela]. Ela falou: ‘Não, minha mãe não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela’”, afirmou o cantor. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Marília disse que não irá comentar sobre o assunto. Nas redes sociais, Bruno está sendo criticado por ter feito esse comentário em um show. Marília e Murilo começaram a namorar em 2019 e, um mês depois de assumirem o relacionamento, ela anunciou a gravidez. Léo, filho do casal, completa dois anos no próximo mês. Em julho de 2020, os cantores terminaram. Pouco tempo depois, eles reataram, mas separaram novamente por um motivo bobo, conforme revelou Murilo em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 7.