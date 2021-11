Galisteu coloca Gui Araújo contra a parede em ‘A Fazenda 13’: ‘Sou mulher e quero entender’

Apresentadora quis saber por que o peão vetou seu amigo, Tiago Piquilo, da Prova do Fazendeiro e não as mulheres que também estavam na roça, sendo elas Dayane Mello e Sthe Matos

Reprodução/Record/10.11.2021 Adriane Galisteu questionou Gui Araújo após veto da Prova do Fazendeiro



Uma nova roça foi formada em “A Fazenda 13” e, além das corriqueiras discussões entre os participantes, um dos momentos que mais chamou atenção foi quando a apresentadora Adriane Galisteu colocou Gui Araújo contra a parede, isso após ele vetar Tiago Piquilo da Prova do Fazendeiro que acontece nesta quarta-feira, 10. Aline não quis usar o poder da chama vermelha que recebeu de Rico e, ao invés de indicar o quarto peão para a roça, ela manteve o resta um. Gui Araújo foi quem sobrou e ocupou o quarto banquinho. Como de costume, ele tinha o direito de vetar um dos outros três peões dessa prova que salva o peão da roça e ainda garante o posto de fazendeiro da semana. Entre Dayane Mello, Sthe Matos e Tiago, ele optou por vetar o cantor sertanejo. “Está tudo bem”, respondeu o artista ao ser tirado da prova. “Está tudo bem? Está sempre tudo bem?”, questionou Galisteu.

“A gente conversa muito, ele é meu parceiro das madrugadas. O jogo afunilou, Dri. A gente não tem como evitar de vir para a roça, mas a gente tem como fazer algumas escolhas no caminho. Tiago é muito bom de prova, tudo o que ele vai fazer ele leva”, falou o ex-namorado de Anitta. A apresentadora não ficou satisfeita com a resposta e foi direto ao ponto: “Gui, tenho que te fazer essa pergunta. Sou mulher e quero entender, por que você tirou o Tiago da prova?”. O peão respondeu: “Porque o Tiago manda muito bem nas provas. A Day fez várias provas e só levou uma Prova do Fazendeiro. A Sthe é muito próxima de mim…”.

Galisteu interrompeu o peão e comentou: “Ela também já levou o chapéu do fazendeiro”. Ele concordou e continuou: “Então, as duas levaram, eu também já levei, mas o Tiagão, tirando as provas do lampião que ele sempre leva, ele também sempre ganha em todas as dinâmicas. A gente sempre pensa em algo que não dificulte tanto nosso caminho. Jamais falaria que as meninas não são boas de provas”. Galisteu decidiu encerrou o assunto: “Beleza, já entendi então”. Tiago tentou apaziguar a situação dizendo que se ele for eliminado sairá com o coração aberto. A postura da apresentadora foi elogiada nas redes sociais e ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 10.