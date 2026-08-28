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Jornalista da TV Globo anuncia primeira gravidez: ‘Filho desejado’

Apresentadora será mãe de um menino chamado Malik; anúncio aconteceu nesta sexta-feira (28) nas redes sociais

Estadão Conteúdo

Fachada da TV Globo
Fachada da TV Globo Divulgação / TV Globo

A jornalista da TV Globo Maju Coutinho anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos.

“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu Maju na legenda da imagem, na qual aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê.

A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. “Malik, filho desejado”, declarou.

Maju também desejou boas-vindas ao filho.

“Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa”Maju Coutinho

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