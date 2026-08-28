Jornalista da TV Globo anuncia primeira gravidez: ‘Filho desejado’

A jornalista da TV Globo Maju Coutinho anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos.

“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu Maju na legenda da imagem, na qual aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê.

A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. “Malik, filho desejado”, declarou.

Maju também desejou boas-vindas ao filho.