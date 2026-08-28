Jornalista da TV Globo anuncia primeira gravidez: ‘Filho desejado’
A jornalista da TV Globo Maju Coutinho anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (28) que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos.
“Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu Maju na legenda da imagem, na qual aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê.
A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. “Malik, filho desejado”, declarou.
Maju também desejou boas-vindas ao filho.
“Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa”Maju Coutinho
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