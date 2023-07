Em meio a polêmicas de Neymar, mãe de Bruna Biancardi revela o que achou de chá revelação

Discreta, Telma Fonseca quebrou o silêncio e falou do evento que aconteceu no final de junho

Reprodução/Instagram/bibiancardi Família de Bruna Biancardi se reuniu em chá revelação organizado pela influenciadora e Neymar



Telma Fonseca, mãe da influenciadora Bruna Biancardi, falou o que achou do chá revelação organizado pela filha e pelo jogador de futebol Neymar no último dia 24 de junho. Nesta segunda-feira, 3, Bruna, que espera uma menina do atacante do Paris Saint-Germain, postou um vídeo mostrando detalhes de como foi o evento que revelou o sexo do bebê. Nos comentários, Telma quebrou o silêncio e declarou em um tom amistoso: “Tudo perfeito para a nossa Mavie. A Mavie já é luz e fortaleza em nossas vidas, e eu já sinto seu cheirinho (risos). Deus abençoe vocês, o chá foi maravilhoso”. Bruna retornou às redes sociais nesta segunda e explicou aos seguidores o motivo de estar sumida: “Estava precisando de um detox da internet, ficar um pouquinho off”.

Dias antes do chá revelação, o jogador pediu perdão à noiva publicamente e admitiu que “errou” com Bruna após circular rumores de que ele a traiu. O fato da influenciadora ser exposta durante a gestação gerou duras críticas ao jogador. Diferente da mãe da influenciadora, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, fez um post criticando a postura de Neymar dias após o evento: “Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Um homem que se recusa a ser homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo que fez. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?”. Depois da publicação, Neymar deixou de seguir a cunhada nas redes sociais.