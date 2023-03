José Loreto deixa de seguir Rafa Kalimann após a ex-BBB ser vista aos beijos com novo affair

Ator também fez um post que foi visto como um indireta; influenciadora continua seguindo o ex-namorado

Reprodução/Instagram/joseloreto/rafakalimann José Loreto e Rafa Kalimann anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano



O ator José Loreto não está mais seguindo a influenciadora Rafa Kalimann nas redes sociais. O unfollow que o artista deu na ex-namorada chamou atenção porque a ex-BBB foi flagrada no último fim de semana aos beijos com um novo affair. O intérprete de Lui Lorenzo na novela “Vai na Fé”, da Globo, namorou por alguns meses com a influenciadora. O término foi anunciado pelo casal em janeiro deste ano. Na ocasião, Loreto também deixou de seguir Rafa no Instagram, mas depois voltou atrás e passou a segui-la novamente. A ex-BBB, no entanto, não deixou de seguir o ex-namorado em nenhum momento e continua acompanhando o ator nas redes sociais. Após circular fotos de Rafa com seu novo affair, o ator também fez um post que foi visto por alguns seguidores como uma indireta. Na publicação, ele aparece só de sunga próximo a uma piscina e na legenda escreveu: “Ah se meus problemas desaparecessem na água…”.

Nos comentários da publicação, o artista recebeu muitos elogios, mas alguns seguidores deram uma alfinetada. “Ficou triste com a postagem da Rafa? Fica não, estou aqui”, brincou uma pessoa. “Homem só dá valor quando perde, é assim mesmo. Vida que segue”, escreveu outra. Em uma recente entrevista à Vogue, Loreto demonstrou que não descartava uma reconciliação com Rafa no futuro. “Algumas relações têm começo, meio e fim. Colocamos um ponto final para que nossa história não se tornasse infeliz. Mas não teve traição. Decidimos seguir caminhos opostos, mas que podem se encontrar lá na frente. Estou trabalhando muito, está complicado ser um bom namorado. Aliás, estou sem beijar na boca, quase em abstinência”, declarou.