José Roberto Burnier sofre infarto na Globo e passa por cirurgia no coração

Hospital Sírio-Libanês informou que procedimento foi realizado com sucesso; apresentador segue hospitalizado

Reprodução/GloboNews José Roberto Burnier durante apresentação na Globo News



José Roberto Burnier, experiente jornalista da TV Globo, sofreu um infarto na última sexta-feira, 29. Após apresentar o programa “SP2”, o homem de 63 anos deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e precisou passar por uma cirurgia no coração. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 1º, o hospital informou que o procedimento foi realizado com sucesso. Internado, o jornalista está bem e continuará afastado de suas atividades nos próximos dias. “O paciente foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent”, diz um trecho do comunicado.

Leia a nota do hospital abaixo:

“O Sr. José Roberto Sartori Burnier Pessoa de Mello foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 29/12/2023, por quadro de Infarto Agudo do Miocárdio. Foi submetido a cateterismo cardíaco que detectou oclusão da coronária descendente anterior, sendo realizado angioplastia desta artéria com implante de stent. Procedimento ocorreu com sucesso e o paciente encontra-se estável, internado na Unidade Coronária, aos cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.