Ludmilla escapa de invasor de palco durante show em Copacabana; assista

Cantora mostra agilidade ao escapar de homem durante apresentação no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@ludmilla Ludmilla se apresenta na Jeunesse Arena em 2024



Durante a noite de réveillon, a cantora Ludmilla passou por um momento de tensão ao escapar de um invasor de palco durante seu show em Copacabana, no Rio de Janeiro. Com um público estimado em dois milhões de pessoas, a artista teve que agir rapidamente para driblar o homem que entrou no palco. Toda a situação durou cerca de 15 segundos. Ludmilla mostrou muita agilidade ao correr para a lateral oposta do palco, dando uma volta no praticável onde estavam seus músicos. Enquanto isso, os seguranças foram atrás do invasor, mas até o momento não há informações sobre sua identidade. Vale ressaltar que o show da cantora estava sendo transmitido pela TV Globo. Apesar do susto, a invasão acabou gerando comentários bem-humorados, já que Ludmilla conseguiu retornar ao palco a tempo de cantar o refrão da música “Socadona”.