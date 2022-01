Maraisa fica envergonhada após Sérgio Marone responder sua cantada; entenda

Cantora apagou a publicação, mas os fãs logo trataram de alertar o ator sobre o interesse da artista

Reprodução/Instagram/sergiomarone/maraisa/10.01.2022 Sérgio Marone ficou sabendo do comentários de Maraisa e respondeu a cantora



O ator Sérgio Marone respondeu a cantada que recebeu da cantora Maraisa, dupla de Maiara, nas redes sociais. Em uma foto do artista, a sertaneja escreveu: “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?”. O comentário não passou despercebido pelos fãs, mas ela decidiu apagar. Sérgio, no entanto, respondeu a patroa: “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”. A irmã de Maiara se justificou: “Eu apaguei porque eu achei que você nunca fosse ver”. Depois disso, ela postando um gif do personagem Homer Simpson com um vestido de noiva e brincou: “Pai, se for da tua vontade, sua filha está pronta”.

Com a empolgação dos fãs, que começaram a shippar o casal nas redes sociais, ela avisou que não tinha recebido nenhuma mensagem particular do ator: “Galera, só para avisar que a minha DM continua vazia”. Sérgio ficou sabendo da cantada que recebeu da cantora após fazer uma live no Instagram e ser alertado pelos seguidores. “A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que você estão colocando essa pilha de Maraisa, minha gente? Depois vou olhar no Twitter”, declarou o ator na live. Ao descobrir o que os fãs fizeram, a artista ficou envergonhada: “Meu Deus, que vergonha! Vocês foram na live do rapaz, gente. Ele ficou tímido. Desse jeito eu vou ficar para a titia mesmo”.

Eu apaguei pq eu achei que você nunca fosse ver. ☺️ https://t.co/QOLNlOL3Ae — Maraisa (@Maraisa) January 9, 2022

Pai se for da tua vontade, sua filha tá pronta 🙏🏼 pic.twitter.com/H6m1NC5gxO — Maraisa (@Maraisa) January 9, 2022

Galera só pra avisar que a minha dm continua vazia — Maraisa (@Maraisa) January 9, 2022