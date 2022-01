‘BBB 22’: Dicas de Tadeu Schmidt indicam participação de Arthur Aguiar e Jade Picon

Público lembrou que o ator já declarou que come doce escondido de Mayra Cardi e que a influenciadora digital disse em um vídeo que usa o pé para dar descarga; veja

Após o diretor Boninho soltar enigmas sobre quem são os famosos que vão participar do “BBB 22”, o novo apresentador do reality, o jornalista Tadeu Schmidt, deu novas pistas durante uma participação no “Fantástico” do último domingo, 9. O público não perdeu tempo e começou a suas investigações e, com isso, os nomes do ator Arthur Aguiar e da influenciadora Jade Picon foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira, 10. Uma das dicas de Tadeu foi: “Tem gente que diz que só come besteira na rua, escondido da família, mas essa pessoa não vai comer besteira porque se tem uma coisa que ela não vai estar é escondida”. Os seguidores logo encontraram matérias antigas em que Arthur disse que comia doce escondido de Mayra Cardi, influenciadora que já participou do “BBB”, pois a parceira leva um estilo de vida totalmente saudável.

Outra dica que chamou a atenção do público foi a seguinte: “Tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé”. Em um vídeo antigo, Jade comentou sobre o assunto ao falar das coisas que possui nojo e, claro, que os fãs lembraram disso. “Descarga de banheiro, que nojo. A pessoa acabou de se limpar e vai tocar lá? Eu sempre dou descarga com o pé”, afirmou. O ex-apresentador do “Fantástico” também deu outras dicas sobre os participantes: “Tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Tem quem se amarra em balé clássico. Tem outra [pessoa] que prefere circo”. Além disso, ele disse que tem participante de Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e Paraíba. Também tem professora, estudante de medicina, relações públicas, influencer e ator. O “BBB 22” deve contar com 20 participantes e estreia no próximo dia 17 de janeiro.

