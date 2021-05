Juliette cobre tatuagem e faz nova homenagem à familia

Ela explicou, no Instagram, que optou pela cobertura porque a tatuagem anterior estava ilegível

Reprodução/Globo/08.04.2021 Antes, ela tinha os nomes dos familiares escritos também em formato de coração



A vencedora do BBB 21, Juliette, fez sua primeira tatuagem após o fim do reality show. O desenho escolhido foi um arranjo de rosas em formato de coração, que cobriu o antigo desenho que a cantora tinha na região da costela. Ela explicou, no seu Instagram, que optou pela cobertura porque a tatuagem anterior estava ilegível. “Coração & Flores… Vocês conhecem a história da minha tatuagem? Fiz em homenagem aos meus irmãos, mãe, avó e à minha irmã Eninha. Precisei cobrir, pois as palavras foram escritas à mão, com a minha caligrafia, e com o tempo ficou ilegível.” Antes, ela tinha os nomes dos familiares escritos também em formato de coração com a frase: “enquanto você me fizer sorrir eu vou estar bem aqui”.