Arthur diz que está recebendo ameaças de morte após o ‘BBB 21’: ‘Não param’

Ex-BBB deu a entender que está arrependido de ter participado do reality show da Globo

Reprodução/Instagram/arthurpicoli Arthur Picoli falou sobre as mensagens de ódio que tem recebido após o 'BBB 21'



O “BBB 21” acabou, mas parece que muita gente ainda está ligada ao que aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. A edição foi marcada pelos altos índices de rejeição do público nas votações e pelos fortes cancelamentos nas redes sociais. Arthur Picoli, que sofreu críticas por seu relacionamento com Carla Diaz, lamentou no Twitter sobre as mensagens de ódio que vem recebendo. “Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso. Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa. Estamos juntos! Ótima e abençoada semana a todos”, escreveu o ex-BBB. Pocah, que no final do jogo virou a principal aliada do brother de Conduru, comentou: “Fica bem, amigo”. Arthur respondeu a funkeira: “Decepcionado e arrependido”. Quem também fez um comentário na publicação também dizendo que não tem sido fácil lidar com a rejeição nas redes sociais foi Thaís Braz. “Sei como é isso, Arthur. O nosso país já passa por tantos problemas e ainda temos que lidar com o ódio das pessoas. Mas temos que focar nas coisas boas que estão por vir. Fique bem”, postou a cirurgiã-dentista. O crossfiteiro mandou um emoji de coração para ela. No dia 101 do “BBB 21”, os participantes falaram as críticas que estavam recebendo e Juliette fez um discurso pedindo para os fãs não propagarem discursos de ódio nas redes sociais.

