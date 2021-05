Camilla de Lucas recebe R$ 25 mil de seguidor e reclama: ‘Estou devolvendo’

Vice-campeã do ‘BBB 21’ pediu para as pessoas pararem de mandar dinheiro para os ex-participantes, pois todos têm condições de trabalhar aqui fora

Reprodução/Instagram/camilladelucas/10.05.2021 Camilla de Lucas devolveu o dinheiro que recebeu do seguidor



A influenciadora digital Camilla de Lucas, que ganhou R$ 150 mil ao ficar em segundo lugar no “BBB 21”, usou o Twitter nesta segunda-feira, 10, para reclamar do dinheiro que está recebendo dos alguns seguidores. “Mano, um seguidor mandou R$ 25.000,00 para mim pelo PicPay e estou aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana para participante do ‘BBB’, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato está precisando de vaquinha porque passa fome”, escreveu a vice-campeã na rede social. Depois disso, ela ainda postou dois prints de outros depósitos que tinha recebido dos fãs. “Outra vez! O povo não para”, comentou. Camilla de Lucas conseguiu devolver os R$ 25 mil para o seguidor e disse eles conversaram: “Ele disse que mandou sem querer. Já devolvi. Os outros quem mandar eu vou juntar e doar. Não sei porque estão fazendo isso, que doideira é essa”. Enquanto a influenciadora está recebendo dinheiro dos seus fãs, outros ex-BBB’s estão sofrendo com o pós-confinamento. Arthur Picoli usou a mesma rede social que Camilla para dizer que não para de receber ameaças de morte, e Carla Diaz chegou a se pronunciar e pedir para os fãs não disseminarem ódio nas redes sociais. Juliette solicitou a mesma coisa que a atriz nesta segunda, ao falar sobre os ataques que Viih Tube está recebendo nas redes sociais após sair do reality show.

Mano, um seguidor mandou 25.000,00 pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana pra participante de bbb, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vakinha porque passa fome. — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 10, 2021

Ele disse que mandou sem querer. Já devolvi. Os outros quem mandar eu vou juntar e doar.

Não sei porque estão fazendo isso, que doideira é essa… pic.twitter.com/lc0BXeTKBO — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) May 10, 2021