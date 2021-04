Junior Lima anuncia que será pai pela segunda vez: ‘Alegria misturada com preocupações’

Xororó e mais famosos parabenizaram o artista casado com Monica Benini e pai de Otto, de 3 anos

Reprodução/Instagram/09.04.2021 Junior Lima postou uma foto com a família para anunciar a espera do segundo filho



O cantor Junior Lima será pai novamente. A novidade foi contada pelo artista nesta sexta-feira, 9, no Instagram. O irmão de Sandy já é pai de Otto, de 3 anos, que é fruto da sua relação com a artista plástica Monica Benini, com quem é casado desde 2014. Junior disse que está feliz com a notícia, mas também preocupado por causa da pandemia. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela, ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês”, escreveu na legenda de uma foto em que aparece junto com seu primogênito colocando a mão na barriga de Monica.

A mãe de segunda viagem comentou na publicação de Junior: “Meu parceiro de vida e de aventuras! Eu te amo infinito… mal posso acreditar na nossa ‘familinha’”. Monica também fez uma postagem no Instagram celebrando a gravidez. “Mais um sopro de luz para nossa vida… e o coração transborda de amor. Que emoção te receber na nossa família que já te ama muito, nosso bebê”, escreveu a artista plástica. Vários artistas parabenizaram o casal nas redes sociais. “Parabéns, meus filhos”, comentou o cantor Xororó, pai de Junior. “Que Deus abençoe essa família linda! Admiro muito vocês”, disse o apresentador Marcos Mion. “Parabéns papai! Beijo na família linda”, escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. “Que legal, meu amigo! Parabéns”, acrescentou o ator Wagner Santistaban.