Gravações da 5ª temporada de ‘The Crown’ começam este ano; saiba detalhes

Entre as novidades no elenco estão Elizabeth Debicki como Diana e Imelda Staunton a rainha Elizabeth

Divulgação/Netflix/09.04.2021 Cena de The Crown com os intérpretes de rainha Elizabeth e príncipe Philip



Os fãs de “The Crown” podem comemorar porque as gravações da 5ª temporada da série vão começar em julho. A informação foi confirmada pelos próprios produtores da série à Variety. Sucesso na Netflix, a produção conta, com um toque de ficção, a história da família real britânica. Entre as novidades no elenco estão Elizabeth Debicki no papel da princesa Diana; Dominic West como o príncipe Charles, Imelda Staunton na pele da rainha Elizabeth; e Lesley Manville como a princesa Margaret. O mês de julho foi o escolhido, pois a estimativa é que o Reino Unido, local onde maior parte da série é gravada, já esteja se recuperando dos impactos da pandemia.

O país se prepara para começar a flexibilizar no próximo dia 12 as restrições impostas para conter a Covid-19. Mesmo prevendo uma melhora, as gravações vão acontecer seguindo todos os protocolos de segurança. As gravações da quarta temporada de “The Crown” foram encerradas mais cedo, terminando em março de 2020 – pouco antes do primeiro bloqueio no país. Mesmo com o imprevisto, a série conseguiu ser concluída e teve uma estreia estrondosa em novembro do ano passado. Criada por Peter Morgan, a produção soma inúmeros soma inúmeros prêmios e é um sucesso de público e crítica.