Vitão diz que nunca foi amigo de Whindersson, mas confessa: ‘Sempre fui muito fã’

Cantor acredita que o machismo das pessoas fez com que ele e Luísa Sonza fossem tão julgados

Reprodução/Instagram/vitao/09.04.2021 Vitão falou sobre como começou seu relacionamento com Luísa Sonza



O cantor Vitão voltou a comentar sobre a polêmica separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, sua atual namorada. Apontado como o pivô da separação e chamado de “talarico” nas redes sociais, o artista afirmou que só ficou com Luísa quando ela estava solteira. “O dia que eles anunciaram que eles se divorciaram, não foi o dia que eles se divorciando de fato”, contou o artista durante participação no podcast “No Flow”. Para Vitão, seu namoro com a cantora gerou grande repercussão por causa do “machismo dos brasileiros”. “A galera não suporta ver uma mulher se divorciando e começando um novo relacionamento. O comentário que eu mais ouvi era: ‘Devolve a mulher do Whindersson’. Como se eu tivesse pegado um controle de Playstation dele para mim”, comentou. “A galera gosta muito de criar essas histórias, essas novelas do jeito que elas gostam e a mentira rende muito mais do que a verdade.”

Outro assunto comentado por Vitão foi sobre o comentário que ele teria deixado em uma foto de Whindersson e Luísa enquanto eles ainda eram casados. “O ‘meu casal’ é uma mentira contada tantas vezes que virou uma verdade. Não era amigo do Whindersson, a gente só se trombou algumas vezes, mas independente de qualquer coisa eu sou fã dele. Esse machismo não atinge só a mim, atinge ele também, ficaram fazendo piadas de corno com ele, ninguém está nem aí para o ser humano. Sempre fui muito fã do Whindersson, assistia aos vídeos dele desde pivete”, comentou o cantor. Vitão e Luísa se conheceram quando gravaram juntos a música Bomba Relógio. “A gente nunca foi próximo, eu sou tímido e ela é meu oposto, é a pessoa que chega e desenrola com todo mundo. É bizarro esse dom que ela tem. A gente fez a música, fez clipe junto, mas a gente não trocava ideia. A gente só foi se conhecer [melhor] depois que fomos gravar a segunda música”, finalizou.