Justiça manda soltar José Dumont, e ator será monitorado por tornozeleira

Ator foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por posse de material de pornografia infantil; ele estava preso preventivamente desde 17 de setembro

Reprodução/Globo José Dumont foi retirado do elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay



A Justiça afastou a prisão preventiva do ator José Dumont, 72, e ordenou que ele seja solto e monitorado por tornozeleiras eletrônicas. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nesta quarta-feira, 12. Segundo a justiça, como Dumont está sendo processado pelo crime de armazenamento de imagens de cenas pornográficas, não cabe a aplicação da prisão preventiva. Entretanto, a justiça determinou que Dumont terá que cumprir medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico através das tornozeleiras. A Justiça afirmou ainda que o pedido de Habeas Corpus (HC) do ator está sendo julgado, mas que o processo está em segredo de Justiça. Dumont foi preso em flagrante no Rio de Janeiro no dia 15 de setembro por posse de imagens de sexo envolvendo crianças. Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) foram responsáveis por efetuar a prisão. Como consequência da prisão, Dumont também foi cortado da novela “Todas As Flores”, que seria exibida no Globoplay.