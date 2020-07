Justin Timberlake e Jessica Biel tiveram segundo filho em segredo, diz jornal

A atriz e o cantor já são pais de Silas, de 5 anos

Reprodução/Instagram Jessica Biel e Justin Timberlake estão juntos desde 2007



Segundo uma reportagem do tabloide inglês Daily Mail, Jessica Biel e Justin Timberlake tiveram seu segundo filho. A gravidez da atriz de 38 anos teria sido mantida em segredo e a chegada do segundo menino na família teria acontecido no começo desta semana. Atualmente, o casal está em Big Sky, em Montana, cumprindo a quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Nenhum dos dois se pronunciou, até o momento, para confirmar oficialmente a novidade.

O casal de Hollywood começou a namorar em 2007 e subiu ao altar em 2012. Eles já são pais de Silas, de cinco anos. A última aparição pública de Jessica foi em fevereiro e, em suas redes sociais, ela deixou de postar fotos de corpo inteiro desde 3 de março, quando comemorou seu aniversário.

Recentemente, estreou no Brasil a terceira temporada de “The Sinner”, na Netflix, que tem produção executiva de Biel. Já Timberlake deu voz a Tronco no segundo filme de “Trolls”. A animação teria estreia nos cinemas ao redor do mundo, mas, devido à pandemia, seu lançamento foi transferido para as plataformas digitais.