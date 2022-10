Kaley Cuoco anuncia gravidez pelas redes sociais: “Me sinto nas nuvens”

Atriz, conhecida por interpretar Penny em The Big Bang Theory, também revelou o sexo do bebê

Reprodução Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, anunciou que está grávida



A atriz Kaley Cuco, de 36 anos, conhecida por interpretar a personagem Penny na série The Big Bang Theory (2007-2019), anunciou que está grávida. Ela utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para contar a novidade. Ela namora o ator Tom Pelphrey, de 40 anos, que atuou na série “Ozark” da Netflix. Ela também revelou que ambos serão pais de uma menina. “Garotinha Pelphrey chegando em 2023! Me sinto nas nuvens e tremendamente abençoada. Amo você, Tom!”, escreveu no Instagram, acompanhada com diversas fotos do casal. O companheiro da atriz também celebrou a novidade em seu perfil pela mesma rede social. “E tudo ficou melhor ainda! Te amo mais que nunca, Kaley”, festejou Pelphrey. Os dois assumiram o relacionamento em maio deste ano. Confira as publicações:

