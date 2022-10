Filha de Fátima Bernardes e William Bonner surpreende ao falar que carreira pretende seguir

Bia Bonemer pensa em se lançar como cantora de pagode: ‘Falta mulher, ainda é um lugar muito de homem’

Reprodução/Instagram/biabonemer Bia Bonemer é filha de Fátima Bernardes e William Bonner



Filha de William Bonner e Fátima Bernardes, Bia Bonemer revelou que não descarta a possibilidade de se lançar como uma cantora de pagode. A jovem, de 24 anos, é fã do gênero e já cantou de forma não profissional com alguns pagodeiros. “Eu era muito tímida, hoje sou mais comunicativa, mas para essas coisas fico desesperada, tremo, mas não deixo de fazer. No aniversário do Dilsinho, ele me chamou para o palco, tentei pegar um drink para aquecer. Estava muito nervosa”, contou Bia no podcast “Foquinha no Gshow”. Quando Fátima ainda apresentava o “Encontro”, Bia também cantou com Ferrugem nos bastidores. “Não fechei portas para nada, tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas”, comentou Bia. Questionada sobre o ritmo que cantaria, ela enfatizou que só se vê cantando pagode. “Acho que tem mais a ver comigo. Não me imagino no pop. Eu gosto de ouvir, mas não me imagino uma artista pop. Não me imagino uma Anitta, por exemplo. Também acho que falta mulher [nesse ramo], ainda é um lugar muito de homem”, comentou a filha de Bonner, que sonha em cantar com Ludmilla no projeto “Numanice” e com Mumuzinho.