Após citar divórcio, Kanye West pede desculpas a Kim Kardashian: ‘Sei que te machuquei’

Rapper pediu desculpas à esposa após dizer que estava tentando se divorciar há dois anos e atacar sogra no Twitter

Reprodução/Instagram Kanye West e Kim Kardashian são pais de quatro filhos



Uma série de conflitos colocou o casal Kanye West e Kim Kardashian em evidência na última semana e, no sábado (25), o rapper decidiu pedir desculpas via Twitter para a esposa. “Gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por ter ido a público expor um assunto particular. Eu não a ajudei como ela me ajudou. Quero dizer que sei que te machuquei. Por favor, me perdoe”, escreveu West.

Após anunciar sua candidatura à presidência dos EUA, Kanye West fez polêmicos comentários nas redes sociais. Quando a imprensa americana publicou, sob fontes anônimas, que o rapper estaria passando por uma crise de transtorno bipolar, ele declarou, no Twitter, que estava tentando se divorciar de Kim há dois anos e disparou contra a sogra, Kris Jenner.

No mesmo dia, Kim pediu “compaixão e empatia” para o estado de saúde mental do marido. “Como muitos sabem, Kanye tem transtorno bipolar. Qualquer um que tenha ou conheça alguém em sua vida com isso sabe o quão complicado e doloroso é de entender”, afirmou a socialite. “Nunca falei publicamente sobre como isto nos afetou em casa porque sou muito protetora com os meus filhos e o direito de Kanye à privacidade em termos de saúde.”

Kim disse que precisava explicar a situação devido aos “estigmas e mal-entendidos” em torno da saúde mental, que no caso do rapper são amplificados pela fama. “Compreendo que Kanye está sujeito a críticas por ser uma figura pública e as suas ações podem algumas vezes gerar opiniões e emoções fortes. Ele é uma pessoa brilhante e complicada. As pessoas próximas de Kanye conhecem o seu coração e compreendem que as suas palavras às vezes não coincidem com as suas intenções”, completou.