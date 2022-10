Katy Perry dá explicação após viralizar vídeo em que não consegue abrir um dos olhos

Cantora estava se apresentando em Las Vegas, nos Estados Unidos, quando seu olho ‘falhou’; assista

Reprodução/TikTok/kateperrytv Vídeo em que Katy Perry aparentemente não consegue abrir um dos olhos viralizou



A cantora Katy Perry deu uma explicação após viralizar um vídeo em que ela aparentemente não consegue abrir um dos seus olhos durante um show em Las Vegas, Estados Unidos. Nas redes sociais, o vídeo assustou fãs e teve gente especulando que isso poderia estar relacionado ao estresse ou que o olho ficou grudado devido a cola da extensão de cílios. No entanto, tudo não passou de uma encenação. “Convido a todos os meus terraplanistas [que acreditam que] o espaço é fake, que pássaros não são reais e que o céu não é azul para ver meu truque de olhos de boneca quebrado em Vegas no próximo ano. O setlist do show é uma diversão com memórias desde 2008, uma época em que não estávamos todos congelados pela paranoia de que estão todos falando sempre a mesma coisa”, escreveu a artista nas redes sociais, aproveitando a viralização do vídeo para divulgar a apresentação que fará no próximo ano. “Esse show é uma festa ininterrupta sobre encontrar o amor incondicional e estranhamente (para mim) ele não é nada político, eu derramo cerveja dos meus peitos (isso também é um truque de festa). Espero cantar junto com vocês em 2023! E vamos beber, essa é por minha conta”, concluiu a dona dos hits Roar, Last Friday Night e Teenage Dream. Assista ao vídeo: