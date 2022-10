Após seis anos, Rihanna volta à música com a inédita ‘Lift Me Up’; ouça

Single faz parte da trilha sonora de ‘Pantera Negra 2’, que chega aos cinemas em 10 de novembro

Reprodução/Instagram/badgalriri Rihanna volta à música seis anos depois do último lançamento



Depois de anos sem nenhum lançamento, Rihanna retornou à música nesta sexta-feira, 28, com o single ‘Lift Me Up’, que faz parte da trilha sonora de Pantera Negra 2, que estreia nos cinemas em 10 de novembro. A cantora de 34 anos anunciou seu comeback em setembro com o show do intervalo do Super Bowl, que acontecerá em 12 de fevereiro de 2023, e no início desta semana informou que lançaria uma música. O single sai por seu selo, Westbury Road, em conjunto com Roc Nation, Def Jam Recordings e Hollywood Records. O último lançamento de Rihanna tinha sido ‘Love On the Brain’, de 2016. O ano de 2022 ainda é marcado na vida da cantora pelo nascimento de seu primeiro filho com o rapper ASAP Rocky. Nesse meio tempo fora da música, Rihanna se dedicou a seus negócios, em especial a marca de maquiagens Fenty Beauty.

Escute a música inédita de Rihanna: