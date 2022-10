Xuxa, Lúcia Veríssimo e mais artistas criticam falas de Cássia Kis; Globo se manifesta

Comentários de teor homofóbico da atriz de ‘Travessia’ em entrevista à Leda Nagle gerou repercussão

Reprodução/Globo Cássia Kis, que está no ar em Travessia, deu declarações que foram repudiadas por vários artistas



As declarações de teor homofóbico da atriz Cássia Kis em uma recente entrevista à jornalista Leda Nagle repercurtiu nas redes sociais e foi criticada por vários artistas. Na visão da intérprete de Cidália em “Travessia”, as famílias estão diante de muitas ameaças: “Nesse mundo não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher e uma mulher e um homem com homem, tem essa ideologia de gênero, que a gente já está vendo dentro das escolas com as crianças”. Cássia também opinou sobre a adoção entre casais homoafetivos: “E quando não tiver mais [crianças]? Porque isso [um bebê] ainda é gerado dentro do útero de uma mulher e você ainda precisa do óvulo e do espermatozoide para isso acontecer”. A Globo, emissora em que a atriz trabalha atualmente, emitiu uma nota sobre o assunto dizendo que “tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”. Diversos artistas repudiaram as falas de Cássia nas redes sociais, incluindo a apresentadora Xuxa Meneghel.

“Que decepção! Enquanto existir mundo haverá filhos para serem adotados, pois numa relação de homem e mulher nem sempre uma gravidez é desejada, e tenha certeza que pais adotivos (não importa o gênero) darão amor que estas crianças vão precisar para que se tornem no mínimo pessoas amadas, sem preconceitos, sem discriminação (coisa que muita gente nesse momento não tem)”, escreveu a eterna Rainha dos Baixinhos no stories do Instagram. A atriz Lúcia Veríssimo postou uma foto dando um beijo na boca da atriz e provocou: “Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando”. A publicação rendeu muitos comentários. “Viva a diversidade (risos)”, escreveu a atriz Maitê Proença. “Nossa deve ter sido um beijo delicioso. Não sei por que ela ficou assim”, disse a atriz Laila Garin. “Muito triste ver a Cássia nesse lugar tão raivoso é tolo”, pontuou a atriz Maria Padilha. “Amei”, declarou a atriz Alice Wegmann. “Nunca vi um #tbt tão maravilhoso”, acrescentou o ator Leonardo Vieira. A cantora Fafá de Belém e as atrizes Ana Beatriz Nogueira e Mel Lisboa reagiram a publicação de Lúcia com emojis de palmas.