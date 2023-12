Kayky Brito celebra aniversário do filho ao lado da mulher; veja

Ator afirmou que está se recuperando bem do atropelamento sofrido em setembro deste ano

Reprodução/Instagram/@kaykybrito Kayky Brito sofreu uma atropelamento em setembro deste ano, no Rio de Janeiro



Kayky Brito utilizou suas redes sociais, nesta quarta-feira, 6, para felicitar o filho Kael, que está completando dois anos. Em publicação, o ator apareceu ao lado da criança e de sua esposa, Tamara Dalcanare. Na legenda da foto, o artista comentou o fato de ter sido liberado pelos médicos para viajar até Curitiba, onde os familiares moram. Além disso, ele afirmou que está se recuperando bem do atropelamento sofrido em setembro deste ano, no Rio de Janeiro. “Oi, amigos! Como vocês estão? Primeiro eu queria dizer que estou melhor a cada dia. Sigo firme na minha recuperação e não poderia deixar de vir aqui para dividir essa alegria. Após mais de 2 meses de muita Fisio, Fono e principalmente foco e dedicação, finalmente fui liberado para viajar e encontrar a minha outra parte da família. Não poderia ser melhor momento que este né? Kael está fazendo 2 aninhos hoje e eu aqui podendo viver esse momento com ele. Mais uma vez obrigado por todo carinho que recebo de vocês e podem ter certeza que em breve estarei mais presente por aqui tá?”, escreveu.

