Kayky Brito deixa de seguir Bruno de Luca após acidente no Rio de Janeiro

Ator, que ainda se recupera de sequelas, chamou atenção do público ao tomar ação contra apresentador oito meses após ser atropelado

Montagem: Instagram/@brunodeluca/@kayky.brito Bruno foi criticado por "abandonar" Kayky após o acidente



O ator Kayky Brito surpreende ao deixar de seguir o apresentador Bruno de Luca, oito meses após ter sido atropelado. O incidente ocorreu quando Kayky foi atingido pelo carro do motorista Diones da Silva, no Rio de Janeiro, enquanto estava acompanhado do amigo. A atitude tomada pelo ator em relação ao apresentador chamou a atenção do público e gerou especulações sobre o motivo do unfollow. Na época, Bruno foi criticado por “abandonar” Kayky após o acidente. Em depoimento na delegacia, ele afirmou que não sabia que era o amigo que foi a vítima do atropelamento. Nesta semana, o ator agradeceu o socorro prestado pelo condutor, após Diones gravar um vídeo, bastante emocionado ao ver o relato sobre a recuperação do ator, que mostrou aos seguidores as cicatrizes pelo corpo. “Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones”, disse Kayky.

Publicada por Luisa Cardoso

*Conteúdo produzido com auxílio de IA