Kayky Brito usa redes sociais para atualizar estado de saúde após sete meses de acidente

Motorista que atropelou o ator pediu desculpas no Instagram; internautas ainda comentam o caso

Reprodução/Instagram/@kayky.brito Acidente aconteceu em quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro



O ator Kayky Brito, que sofreu um acidente em setembro de 2023, usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde dele. Em um vídeo compartilhado, ele mostrou as cicatrizes e as sequelas que o acidente deixou, mas reforçou que já está retornando algumas atividades. “Estou me recuperando, fisicamente, mentalmente. Por exemplo, agora estou no ato de pedalar, estou pedalando, mas parei para falar com vocês, devo muito da minha vida a vocês”, disse ele no início do vídeo. “Estou com dois parafusos enormes no quadril, mas não doem. O que dói é na hora de pôr a mão do guidão, por causa das cicatrizes, acho que 50 pontos eu levei. Tô me recuperando aos poucos, estou voltando, pedalar é um ato que gosto bastante e me sinto muito bem. Deus é bom o tempo todo”, detalhou Kayky. Na legenda da publicação ele ainda usou um trecho da música, “pra quem tem fé a vida nunca tem fim”, da banda O Rappa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kayky Fernandes de Brito (@kayky.brito)