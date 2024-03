Kayky Brito retorna às telas após cinco meses de grave acidente

Novidade foi compartilhada por Pedro Pauleey, colega de elenco, nas redes sociais

Instagram/@kayky.brito/Reprodução Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro no dia 2 de setembro



Após cinco meses do acidente que sofreu no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito está de volta às telas. Ele fará parte do elenco de um filme, ainda sem título divulgado, interpretando o personagem Douglas. A novidade foi compartilhada por Pedro Pauleey, colega de elenco, em seu Instagram. De acordo com a revista Quem, no último final de semana, os atores realizaram as primeiras leituras do roteiro. Além de Kayky , o elenco do longa-metragem conta com José Trassi, Camilla Camargo, Nill Marcondes e Richard Martins.

Em setembro de 2023 o ator na Barra da Tijuca. Ele atingido por um carro ao atravessar a via e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado em estado grave para o hospital. Kayky precisou passar por cirurgias para fixação de fraturas. Após 11 dias internado, ele recebeu alta no dia 29 de setembro. O ator segue em processo de recuperação. Nas redes sociais, ele compartilha com os fãs sua jornada de fisioterapia e superação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA