Kayky Brito relembra conselho que recebeu de Tarcísio Meira em ‘O Beijo do Vampiro’

Veterano ator, que morreu vítima da Covid-19, interpretou o vampiro Bóris na novela da Globo, em 2002

Reprodução/Instagram/kayky.brito/12.08.2021 Tarcísio Meira e Kayky Brito contracenaram juntos em 'O Beijo do Vampiro'



O ator Kayky Brito compartilhou nas redes sociais como foi dividir cena com o ator Tarcísio Meira na novela “O Beijo do Vampiro”, exibida na faixa das 19h na Globo, em 2002. Na trama de Antônio Calmon, o personagem de Kayky, Zeca, era filho do vampiro Bóris, interpretado por Tarcísio. O personagem foi tão marcante que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 12. No Instagram, o Kayky disse que foi uma aula trabalhar junto com o veterano ator. “O que me marcou em ter trabalhado e aprendido com o Tarcísio Meira foi a sua organização e prontidão perante o trabalho. Tive muita sorte de ter essa escola na vida”, escreveu no Instagram.

“Tarcísio é uma verdadeira aula de vida. Ele sempre me falava: ‘Saiba administrar a vida que saberás onde vai chegar’”, acrescentou o artista no Twitter. Tarcísio morreu nesta quinta-feira, aos 85 anos, após ter complicações relacionadas à Covid-19. O marido de Glória Menezes estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A partida do ator movimentou as redes sociais e ele recebeu homenagens de diversos famosos. Com uma extensa carreira na televisão, Tarcísio fica eternizado por seu trabalho em sucessos como “Irmãos Coragem”, “O Rei do Gado” e “Um Anjo Caio do Céu”.

Tarcísio Meira uma verdadeira aula de vida . Sempre me falava – saiba administrar a vida que saberás onde vai chegar !!#tarcisioeterno pic.twitter.com/hrzAyuKICj — Kayky Brito (@KaykyBrito16) August 12, 2021

Rest In Power Tarcísio, o vampiro na maior obra da telenovela brasileira, "O Beijo do Vampiro". Dracula não é nada perto de Boris pic.twitter.com/VK2VtT6hkc — Thiago Pistolla (@thiago_joker) August 12, 2021

A última novela que assisti foi O Beijo do Vampiro.

Boris era zika d+

Que triste perda😔 pic.twitter.com/WB7aWinikz — Felipx Barbierx (@FelipeBarbieri) August 12, 2021

Tenho duas lembranças muito boas de Tarcísio Meira na época da minha infância. A memória afetiva tá toda em João Medeiros de "Um Anjo Caiu do Céu" e no Bóris Vladescu de "O Beijo do Vampiro". Obrigado por tudo, Tarcisão! 💛 pic.twitter.com/xCnDw9Y6G0 — Soy Fito (@adolfo_moraiss) August 12, 2021