Kayky Brito volta a andar de bicicleta após acidente

Ator disse estar voltando aos poucos e contou que seu cotovelo, mãos e quadril estão ‘começando do zero’

Reprodução/Instagram/@kaykybrito Kayky Brito está se recuperando de um grave acidente



O ator Kayky Brito compartilhou em suas redes sociais, neste domingo, 7, mais uma conquista em sua jornada de recuperação após um grave acidente de atropelamento ocorrido em setembro de 2023, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Após mais de quatro meses, o artista de 35 anos aproveitou a manhã ensolarada na orla carioca para voltar a andar de bicicleta. No entanto, ele ressalta que o processo de reaprendizado tem sido lento. Em seu perfil no Instagram, Kayky explicou que está voltando aos poucos e que seu cotovelo, mãos e quadril estão começando do zero. Apesar de ter a memória do movimento como antes, seu corpo ainda não obedece à sincronia necessária. O ator ressalta que é preciso vencer a mente e que ama ver o movimento das coisas. Desde que recebeu alta do hospital, onde ficou internado por um mês, Kayky tem se submetido a diversos tratamentos para se recuperar das sequelas do acidente. Ele compartilha regularmente em suas redes sociais imagens de sessões de fisioterapia na piscina e também de fonoaudiologia.

O ator aproveitou para agradecer o carinho e apoio que tem recebido de seus seguidores e explicou que faz questão de compartilhar todo o processo pelo qual está passando. Ele ressalta que a fisioterapia é realizada diariamente e a fonoaudiologia algumas vezes por semana. Kayky Brito foi levado ao hospital na madrugada de 2 de setembro após ser atropelado na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. Ele sofreu politraumatismos e ficou internado por 27 dias. Após receber alta, o ator continuou o tratamento em casa. O acidente ocorreu quando Kayky estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria e decidiu ir até o carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Ao retornar, ele foi atropelado por Diones Coelho da Silva, motorista de aplicativo que transportava uma passageira e sua filha. Diones afirmou em depoimento que o ator cruzou a pista repentinamente correndo e que ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. Após o acidente, Diones chamou o Corpo de Bombeiros e prestou socorro à vítima. Um exame de alcoolemia realizado no motorista no Instituto Médico-Legal não constatou a ingestão de bebida alcoólica. A passageira do veículo também afirmou que o motorista não estava em alta velocidade.