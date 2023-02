Kaysar Dadour decide viajar para perto da família após terremoto atingir a Síria

Ex-participante do ‘BBB 18’ vai na noite desta terça-feira, 7, para o Líbano, que faz fronteira com seu país natal

Reprodução/Instagram/kaysar.dadour Kaysar Dadour disse que viaja nesta terça-feira, 7, para o Líbano



O ator Kaysar Dadour viaja na noite desta terça-feira, 7, para o Líbano, país que faz fronteira com a Síria, sua terra natal. “Eu saí de lá em 2011 e não voltei mais”, contou o ex-participante do “BBB 18” em entrevista ao “Mais Você”. Um dos principais motivos da viagem de Kaysar é saber como estão seus familiares, isso porque um terremoto de magnitude 7,8 atingiu regiões da Síria e da Turquia nesta segunda-feira, 6, e já deixou mais de 5.000 mortos. “Estou um pouquinho ansioso, com um pouquinho de medo porque o terremoto atingiu bem pouco o Líbano, mas eu fico lendo e fiquei sabendo que um terremoto desse jeito pode ficar até sete dias mais ou menos em movimento”, afirmou Kaysar. Mesmo sabendo que a situação na região “está bem pesada”, o ator naturalizado brasileiro quer ter contato com seus familiares. “Queria ver minha família, minhas tias pelo menos, para saber como estão”, explicou. O artista também falou que teme retornar à Síria, pois o país não sofre apenas com o desastre natural. “Tem problemas econômicos muito pesados e tem umas cidades com bastante terroristas”, contou. “O povo Sírio é um povo esquecido, infelizmente.” Após participar da atração matinal da Globo, Kaysar também se manifestou nas redes sociais: “Peço a todos empatia, solidariedade e oração neste momento. Hoje estou indo viajar para o Líbano”.