Kaysar revela que ficou 10 dias sem usar o banheiro em ‘No Limite’

Ex-BBB falou dos perrengues que viveu após ser o nono eliminado do reality se sobrevivência

Reprodução/Globo/07.07.2021 Kaysar Dadour falou sobre as dificuldades de participar do 'No Limite'



Kaysar Dadour foi o nono eliminado do reality show “No Limite” e nesta quarta-feira, 7, ele falou no “Encontro” sobre os perrengues que viveu na atração. O ator sírio, que participou do “BBB 18”, disse que foi bem mais difícil participar do reality de sobrevivência do que ficar confinado na casa mais vigiada do Brasil. “É totalmente diferente. O ‘BBB’ tem muito conforto, mas ‘No Limite’ ficamos sem escovar dente, sem tomar banho, pouca comida, calor, poucas roupas. A gente estava bem fedido”, comentou aos risos. Durante o papo com Fátima Bernardes, Kaysar também falou qual foi o maior desafio que enfrentou em “No Limite”. “O mais difícil foi ficar 10 dias sem usar o banheiro, fiquei 10 dias sem nem entrar no banheiro. A chuva também acabou com todo mundo, trememos de frio, foi absurdo.”

O ex-BBB não chegou à final, mas ele se definiu como um participante resistente e, mesmo com as dificuldades, ele disse que não se arrependeu de ter participado do reality. “Valeu a pena, sou grato demais por ter participado, pelo Big Boss [Boninho] ter me chamado. Foi uma honra”, concluiu. No programa exibido na noite de terça-feira, 6, as regras para a eliminação foram alteradas e a votação foi um pouco diferente. As equipes Carcará e Calango foram desmontadas e uma única tribo foi formada: a Jandaia. Antes disso, os participantes competiram para ganhar colares de imunidade, que acabaram sendo conquistados por Zulu e Viegas. Uma nova prova aconteceu, Carol Peixinho venceu e também recebeu imunidade. Após essas disputas, os competidores foram para o Portal da Eliminação e Kaysar foi quem recebeu mais votos para deixar o programa.