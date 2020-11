Kelly Key conta em que lugar fantasia fazer sexo com o marido; saiba qual é

Cantora falou sobre os lugares inusitados onde já transou com o marido e revelou em que lugar não teria relações sexuais

Reprodução/Instagram/oficialkellykey Kelly Key falou que tem vontade de fazer sexo no elevador



A cantora Kelly Key participou de um papo sobre fetiches e fantasias sexuais com a ex-BBB Marcela e as cantoras Carol Conka, Valesca Popozuda e Lexa no programa “Prazer Feminino, do GNT, e revelou em qual lugar ela tem vontade de fazer sexo com o marido, o empresário Mico Freitas. “A gente já realizou a fantasia do ônibus leito porque eu trabalhava muito, viajava muito. No avião, a gente foi meio que pela metade, ele tentou, mas aí não deu, a gente saiu e ficou meio desesperado, foi legal também. Mas acho que no elevador eu teria vontade, o problema é alguém abrir do nada. Essa coisa do medo não me deixa tão louca assim não, eu fico desesperada e eu gosto de estar relaxada, sendo bem sincera”, afirmou a artista.

Durante o papo, Kelly Key deixou claro que gosta de sair da rotina e que ela e o marido ficando pensando em formas de apimentar a relação. “Ficamos borbulhando de ideias, a gente fica testando coisas novas. Brinquedinhos a gente tem porque compra. E agora ganha também, a gente adora”, comentou a cantora. Ela também disse que não tem vontade de ter relações sexuais em um local público, onde possa ser vista, mas comentou sobre outra fantasia. “Quando a gente pensa em mulher com mulher, não temos a aversão que o homem tem em pesar [em dois homens juntos]. Acho que é quase minoria as mulheres que não têm uma dúvida, uma curiosidade em relação a isso”, afirmou a artista.