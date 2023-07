Kevinho cai no choro após internação da mãe: ‘Doença maldita’

Cantor demonstrou preocupação e, ao homenagear Sueli Azevedo, enfatizou que ficará ao lado dela

Reprodução/Instagram/kevinho Kevinho expôs nas redes sociais que mãe está internada para tratar doença



O cantor Kevinho não escondeu sua aflição após sua mãe, Sueli Azevedo, ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nas redes sociais, ele fez uma homenagem a Sueli, mas fez mistério sobre o diagnóstico dela. “Mãe, queria dizer primeiramente que você é e sempre vai ser o meu alicerce e o que sinto por você é inexplicável! Muito obrigado por tudo que fez e faz e por ser nossa força todos os dias, saiba que vejo em você um poço de fé e esperança. É você que me motiva a acreditar que tudo ficará bem! Admiro tudo em você, a sua determinação, sua garra, sem você não sei o que seria da nossa família, já vivemos momentos ruins e momentos incríveis e nunca desistimos e não vai ser agora que vamos desistir”, escreveu em na legenda de um post no qual aparece ao lado da mãe no hospital.

O artista deu a entender que a doença que sua mãe enfrenta é grave – algo que preocupou os fãs. “A cada dia que passa, eu vejo a sua força e tenho certeza de que logo você estará 100% livre dessa doença maldita. Será mais uma luta vencida para seu histórico de vitórias, se Deus quiser e tenho certeza que ele quer! Eu amo você demais e estou ao seu lado para o que der e vier, você é o meu maior orgulho e vamos juntos vencer mais esse obstáculo da vida.” Ao mostrar Sueli deitada na cama do hospital, ele desabafou: “Ver você assim me dói na alma! Mas tenho fé que logo, logo a cura vem”. Na sequência, Kevinho postou uma foto mostrando que estava chorando. Sueli agradeceu o filho pelo apoio e pela homenagem. “Não contive as lágrimas de felicidade, ter um filho que abdica de muitas coisas para estar ao meu lado e da família, não consigo descrever você em palavras, você é infinitamente bom e generoso. Mas Filho preciso de você forte fazendo o que mais ama que é cantar para seus fãs”, comentou. “O amor cura e vence o que muitos podem achar impossível , vamos deixar nas mãos de Deus e confiar.”