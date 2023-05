Key Alves erra bandeira do México em tatuagem e é alvo de piadas nas redes: ‘Aula de geografia mandou um beijo’

Ex-integrante do Big Brother Brasil 23 participou de um intercâmbio e passou alguns dias na edição mexicana do reality show; homenagem equivocada não passou despercebido pelos internautas

Reprodução/Globo Key Alves já declarou no Big Brother 23 que nunca leu um livro



Ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 23, Key Alves utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 8, para compartilhar suas recentes tatuagens realizadas na costela. Numa das imagens, é possível ver um coração com uma bandeira. No caso, a jogadora de vôlei afirmou na legenda que tratava-se de uma homenagem ao México, já que a influenciadora participou de um intercâmbio e passou alguns dias na edição mexicana do reality show. No entanto, a bandeira tatuada não é a do México, mas sim da Itália. Ainda que semelhantes, há um brasão com a imagem de um gavião na parte central da bandeira mexicana – que não foi colocada na homenagem realizada por Key. Internautas passaram a comentar a publicação com piadas sobre a homenagem errada realizada pela esportista. “Ah não amada, você tatuou a bandeira italiana e não a mexicana. Você vai passar no débito ou crédito?”, publicou uma internauta. “Mexicanos vendo essa homenagem…”, disse outra usuária. “Aula de geografia mandou um beijo aqui”, comentou outra. “Depois dizem que ensino fundamental não faz falta”, ironizou uma seguidora.