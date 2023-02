Klara Kastanho fala sobre superação após ter intimidade exposta: ‘Retomar é tomar as rédeas’

Atriz falou que tem ‘uma rede de apoio muito maravilhosa’ e que recebeu muitas mensagens de carinho

Reprodução/Instagram/klarafgcastanho Klara Kastanho disse que sempre viu as redes sociais como uma ferramenta de trabalho



A atriz Klara Kastanho falou pela primeira vez sobre como conseguiu voltar a usar as redes sociais após ter sua vida pessoal exposta em junho do ano passado. A artista foi vítima de um abuso sexual, engravidou e decidiu dar a criança para a adoção. O caso ganhou repercussão nacional e Klara ficou um período longe das redes sociais. Ao “TV Fama”, da RedeTV!, a artista contou que o carinho que recebeu nesse período foi fundamental para que ela conseguisse voltar à ativa. “Recebi mensagens maravilhosas, recebi um cuidado muito grande das pessoas e eu sou uma mulher de 22 anos que, de uma forma ou de outra, estou entendendo meu lado profissional e a rede social é uma forma de trabalho. Eu sempre encarei como uma forma de trabalho, então retomar isso é tomar as rédeas de volta da minha forma profissional”, declarou a atriz.

Klara ficou conhecida ainda na infância e sente que as pessoas que a viram crescer em frente às câmeras hoje demonstram um respeito por ela. A artista também ressaltou que sempre recebeu muito apoio das pessoas com quem convive. “Não posso reclamar, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa”, afirmou. “Tenho pessoas maravilhosas ao meu redor e as pessoas que estão comigo me receberam e me acolheram muito.” Focada no trabalho, Klara contou que este ano estreia a segunda temporada da série da Netflix “De Volta aos 15”, o filme de terror “Apanhador de Almas” e em um filme de comédia cujo nome não divulgou. Ela também comentou que está na expectativa de uma terceira temporada de “Bom Dia, Verônica”, outra produção da Netflix. Mesmo trabalhando, a atriz vai pela primeira vez vai conciliar a agenda e curtir o Carnaval. “Vou viajar com as minhas amigas”, comentou. “É o primeiro Carnaval que estou vivendo e é muito sobre estar com as minhas amigas, viver coisas legais e me conhecer.”