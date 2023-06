Filme de terror do Ursinho Pooh ganha data de estreia no Brasil; saiba detalhes

Filme já estreou nos Estados Unidos e em outros países, arrecadando quase US$ 5 milhões, apesar do baixo custo orçamentário

Divulgação Longa chegará ao Brasil no segundo semestre deste ano



Depois de uma longa espera dos fãs de longas slashers, o filme de terror do Ursinho Pooh ganhou data de estreia no Brasil. A informação foi anunciada pela California Filmes nesta sexta-feira, 23. A distribuidora confirmou que “Ursinho Pooh: Sangue e Mel” chegará às telonas no dia 10 de agosto. O longa estreou nos Estados Unidos em janeiro deste ano, mas só chegará ao Brasil meses depois. Rhys Frake-Waterfield é o responsável pela direção do filme, que tem Craig David Dowsett como Pooh e Chris Cordell como Leitão. Uma sequência do filme já está sendo planejada e deve começar a ser grava entre setembro e novembro deste ano e ainda não tem previsão de estreia. Segundo o portal Box Office Mojo, o longa já arrecadou uma bilheteria de US$ 4,9 milhões, superando por muito o orçamento de US$ 100 mil que o longa teve.

Confira o trailer: