Kylie Jenner acaba com rumores e confirma gravidez do segundo filho

Socialite postou um vídeo nas redes sociais mostrando os primeiros meses da sua especulada gestação

Reprodução/Instagram/kyliejenner/08.09.2021 Kylie Jenner está esperando seu segundo filho com Travis Scott



Após muita especulação, Kylie Jenner confirmou que ela e o namorado, Travis Scott, estão esperando seu segundo filho. A socialite, que já é mãe de Stormi Webster, de 3 anos, compartilhou um vídeo no Instagram na última terça-feira, 7, mostrando um resumo do seu primeiro trimestre da gravidez. A publicação começa com o teste positivo e segue com imagens da primeira consulta médica de Kylie. Também é possível ver a reação de Kris Jenner, mãe de Kylie, quando soube da gestação. Stormi deu à avó um envelope com imagens do ultrassom e, ao entender do que se tratava, Kris disse que era uma dos dias mais felizes da sua vida. Nos comentários da publicação, Kourtney e Kim Kardashian disseram que estavam “chorando”. Após fazer o anúncio, a estrela do reality show “Keeping Up with the Kardashians” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Os rumores da gestação começaram em agosto, quando o site TMZ divulgou que Kylie estava nos “estágios iniciais” da gravidez. Depois disso, o Page Six divulgou que a socialite estava “emocionada com a notícia” e a People também publicou antes do anúncio oficial que ela já havia descoberto a gravidez há uns meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Kylie jenner ta grávida manooo mdss to surtando stormi vai ter um irmão/irmã — PAOCOMMANTEIGA (@Sofih_H_) September 8, 2021

A Kylie Jenner vai ter um menino eu to sentindo — ☕︎︎ (@w3bt0ya) September 8, 2021

Quero esconder meus segredos do mesmo jeito que a Kylie Jenner consegue esconder as gravidez dela. — 𝑨𝑻𝑬𝑵𝑨. (@REBELLGHTK) September 8, 2021

ontem quando descobri que a kylie jenner tá grávida eu chorei — ! jaz (@G0THGU4RD) September 8, 2021